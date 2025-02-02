«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1 в матче АПЛ

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Питер Бэнкс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля победили со счётом 5:1.

На 2-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор открыл счёт в матче. На 55-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 57-й минуте центральный полузащитник «Арсенала» Томас Парти вновь вывел «канониров» вперёд. На 63-й минуте защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли отправил третий мяч в ворота гостей. На 76-й минуте нападающий Кай Хаверц сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте 17-летний Итан Нванери забил в ворота «Сити».

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.