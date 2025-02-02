Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1 в матче АПЛ

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1 в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Питер Бэнкс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля победили со счётом 5:1.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

На 2-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор открыл счёт в матче. На 55-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сравнял счёт. На 57-й минуте центральный полузащитник «Арсенала» Томас Парти вновь вывел «канониров» вперёд. На 63-й минуте защитник «Арсенала» Майлз Льюис-Скелли отправил третий мяч в ворота гостей. На 76-й минуте нападающий Кай Хаверц сделал счёт 4:1. На 90+3-й минуте 17-летний Итан Нванери забил в ворота «Сити».

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«После такой травмы можно потерять ногу». Как сломалась карьера «нового Анри» в «Арсенале»
«После такой травмы можно потерять ногу». Как сломалась карьера «нового Анри» в «Арсенале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android