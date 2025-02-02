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Дмитрий Тяпушкин: чемпионат Таджикистана примерно равен российской Первой лиге

Дмитрий Тяпушкин: чемпионат Таджикистана примерно равен российской Первой лиге
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Тренер голкиперов «Истиклола» Дмитрий Тяпушкин прокомментировал уровень чемпионата Таджикистана, а также сравнил его с Первой лигой.

«Конечно, футбол в Таджикистане и России отличается всем. И скоростями, и уровнями команд. Но могу сказать, что в Таджикистане следят за российском футболом и хорошо к нему относятся.

По уровню чемпионат Таджикистана примерно равен Первой лиги России. Но в азиатской Лиге чемпионов есть интересные команды, которые выдают сильные и интересные игры», — приводит слова Тяпушкина Metaratings.

Дмитрий Тяпушкин работает тренером голкиперов таджикистанского клуба с 2023 года. Он входит в штаб Игоря Черевченко. Ранее специалист работал тренером в московском ЦСКА, самарских «Крыльях Советов», владикавказской «Алании», «Соколе» и в других командах.

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