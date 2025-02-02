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«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Кай Хаверц забил в ворота «горожан» на 76-й минуте

«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Кай Хаверц забил в ворота «горожан» на 76-й минуте
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В эти минуты проходит матч 24-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Счёт 4:1 в пользу «Арсенала».

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

На 76-й минуте нападающий «Арсенала» Кай Хаверц сделал счёт 4:1.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 47 очков за 23 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко после 23 игр и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 56 очков за 23 игры.

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