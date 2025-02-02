Гендиректор «Факела» Асхабадзе высказался о переизбрании Дюкова на пост президента РФС

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе поделился мнением о переизбрании Александра Дюкова на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

«Поздравляю Александра Валерьевича с избранием на пост президента Российского футбольного союза, сейчас самое главное, особенно в условиях международных санкций, — это стабильность и поступательное развитие. И Александр Валерьевич обеспечивает это. Поэтому мы можем только порадоваться, что он продолжит свою работу», — приводит слова Асхабадзе «РБ Спорт».

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он занимает с 22 февраля 2019 года.