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Гол Бонифасе помог «Байеру» одержать победу над «Хоффенхаймом»

Гол Бонифасе помог «Байеру» одержать победу над «Хоффенхаймом»
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер и «Хоффенхайм». Команды играли на стадионе «Бай Арена» в Леверкузене (Германия). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 3:1.

Германия — Бундеслига . 20-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
3 : 1
Хоффенхайм
Зинсхайм
1:0 Бонифасе – 15'     2:0 Фримпонг – 19'     3:0 Шик – 51'     3:1 Орбан – 62'    
Удаления: Гримальдо – 61' / нет

На 15-й минуте нападающий «Байера» Виктор Бонифасе открыл счёт в матче. Спустя четыре минуты защитник Жереми Фримпонг удвоил преимущество «аптекарей». На 51-й минуте нападающий хозяев Патрик Шик забил третий мяч в ворота гостей. На 63-й минуте форвард «Хоффенхайма» Гифт Орбан отыграл один мяч. Отметим, что с 61-й минуте «Байер» играл вдесятером после удаления Алехандро Гримальдо.

«Байер» с 45 очками идёт на второй строчке в таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» имеет в своём активе 18 очков и находится на 15-м месте.

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