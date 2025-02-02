«Гавр» без Кузяева сыграл вничью с «Анже» в матче 20-го тура Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Анже» и «Гавр». Команды играли на стадионе «Раймон Копа» в Анже. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). Итоговый результат — 1:1.
На 73-й минуте нападающий «Гавра» Андре Айю открыл счёт. Ответный мяч «Анже» на 90-й минуте забил защитник Флоран Анен — 1:1.
На 10-й минуте был удалён защитник «Анже» Лилиан Раолисоа, а на 16-й минуте — защитник «Гавра» Аруна Санганте.
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на этот матч.
После 20 сыгранных матчей «Гавр» располагается на последней, 18-й строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 14 очков. «Анже» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 50 очков.
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