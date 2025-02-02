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«Арсенал» ни разу не проиграл дома в этом сезоне АПЛ

«Арсенал» ни разу не проиграл дома в этом сезоне АПЛ
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Сегодня, 2 февраля, лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» ни разу не проиграли на домашней арене в этом сезоне АПЛ. Подопечные Микеля Артеры провели 12 матчей дома без поражений.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Питер Бэнкс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля победили со счётом 5:1.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

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