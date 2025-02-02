«Арсенал» ни разу не проиграл дома в этом сезоне АПЛ

Сегодня, 2 февраля, лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «канониры» ни разу не проиграли на домашней арене в этом сезоне АПЛ. Подопечные Микеля Артеры провели 12 матчей дома без поражений.

Игра проходила на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступал Питер Бэнкс. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля победили со счётом 5:1.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.