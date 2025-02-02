«Спартак» предложил € 17,2 млн за трансфер нападающего АЕКа Леви Гарсии — SportDog.gr

Московский «Спартак» предложил € 17,2 млн за переход форварда греческого АЕКа и национальной команды Тринидада и Тобаго Леви Гарсии. Об этом сообщает SportDog.gr.

По информации источника, «Спартак» сделал предложение в размере € 17,2 млн за 100% прав на 27-летнего игрока. Сообщается, что сам Гарсия, в случае достижения соглашения между клубами, подпишет трудовой контракт с фиксированной оплатой в размере € 2,3 млн за сезон, а его возможная бонусная часть за достижение личных и командных достижений составит € 300 тыс. в год.

В нынешнем сезоне Гарсия сыграл за АЕК 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 15 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. АЕК после 20 игр чемпионата Греции занимает также третье место.