Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» впервые с 2003 года забил пять мячей ворота «Манчестер Сити»

«Арсенал» впервые с 2003 года забил пять мячей ворота «Манчестер Сити»
Комментарии

Лондонский «Арсенал» впервые с 2003 года сумел забить пять мячей ворота «Манчестер Сити». Сегодня, 2 февраля, «канониры» разгромили «горожан» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:1.

Отметим, что «Арсенал» впервые с 2000 года забил пять мячей в домашнем матче с «Сити». Тогда, «канониры» обыграли клуб из Манчестера со счётом 5:0, а матч проходил на старом стадионе команды — «Хайбери»

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1 в матче АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android