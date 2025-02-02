«Арсенал» впервые с 2003 года забил пять мячей ворота «Манчестер Сити»

Лондонский «Арсенал» впервые с 2003 года сумел забить пять мячей ворота «Манчестер Сити». Сегодня, 2 февраля, «канониры» разгромили «горожан» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги со счётом 5:1.

Отметим, что «Арсенал» впервые с 2000 года забил пять мячей в домашнем матче с «Сити». Тогда, «канониры» обыграли клуб из Манчестера со счётом 5:0, а матч проходил на старом стадионе команды — «Хайбери»

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Микеля Артеты набрала 50 очков за 24 матча. «Манчестер Сити» заработал 41 очко и располагается на четвёртой строчке.