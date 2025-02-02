Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Самедов рассказал, что не жалеет, что выбрал сборную России

Александр Самедов рассказал, что не жалеет, что выбрал сборную России
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о том, что не жалеет, что сделал выбор в пользу сборной России, когда ему предлагали выступать за национальную команды Азейрбаджана.

«Да, федерация звала, но я принял такое решение. Это было очень давно, я даже не вспомню подробности.

Не жалел, что выбрал сборную России? Я отыграл на двух чемпионатах мира, на чемпионате Европы, на Кубке конфедераций. Об этом можно только мечтать! Как я могу жалеть? Я родился в России», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Ранее бывший вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что в 2012 году звал Самедова выступать в составе сборной своей страны.

Материалы по теме
Самедов назвал сильнейшего российского футболиста нынешнего поколения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android