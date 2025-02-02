Александр Самедов рассказал, что не жалеет, что выбрал сборную России

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Спартака» и сборной России Александр Самедов рассказал о том, что не жалеет, что сделал выбор в пользу сборной России, когда ему предлагали выступать за национальную команды Азейрбаджана.

«Да, федерация звала, но я принял такое решение. Это было очень давно, я даже не вспомню подробности.

Не жалел, что выбрал сборную России? Я отыграл на двух чемпионатах мира, на чемпионате Европы, на Кубке конфедераций. Об этом можно только мечтать! Как я могу жалеть? Я родился в России», — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

Ранее бывший вице-президент Федерации футбола Азербайджана Эльхан Мамедов заявил, что в 2012 году звал Самедова выступать в составе сборной своей страны.