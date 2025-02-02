«Интер» вырвал ничью у «Милана» в концовке матча 23-го тура Серии А

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Итоговый результат — 1:1.

На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

После 22 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 51 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.