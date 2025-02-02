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Милан — Интер, результат матча 23-го тура Серии А, счёт 1:1, 2 февраля 2025 года

«Интер» вырвал ничью у «Милана» в концовке матча 23-го тура Серии А
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Милан» и «Интер». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи (Падуя, Италия). Итоговый результат — 1:1.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Рейндерс – 45'     1:1 де Врей – 90+3'    

На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

После 22 сыгранных матчей «Милан» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 35 очков. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 51 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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