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Результаты матчей Бундеслиги 2 февраля

Результаты матчей Бундеслиги 2 февраля
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В воскресенье, 2 февраля, прошли два матча 20-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 2 февраля:

«Айнтрахт» Франкфурт — «Вольфсбург» — 1:1;
«Байер» — «Хоффенхайм» — 3:1.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 51 очко. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 45 очков. Третье место с 38 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).

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