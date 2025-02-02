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«Рома» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встретятся «Рома» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступит Микаэль Фаббри (Фаэнца Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Рома»: Свилар, Манчини, Н'Дика, Анхелиньо, Ренш, Коне, Кристанте, Писилли, Эль-Шаарави, Соуле, Шомуродов.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жесус, Спинаццола, Замбо Ангисса, Лоботка, Мактоминей, Нерес, Политано, Лукаку.

После 22 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 30 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка.