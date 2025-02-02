«Интер» не проигрывает в Серии А более четырёх месяцев

Сегодня, 2 февраля, «Интер» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) в матче 23-го тура Серии А. Таким образом, чёрно-синие не уступают в чемпионате Италии более четырёх месяцев — с 22 сентября 2024 года.

На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

После 22 сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Симоне Индзаги сыграют с «Фиорентиной». Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.