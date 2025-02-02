«Интер» не проигрывает в Серии А более четырёх месяцев
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Сегодня, 2 февраля, «Интер» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) в матче 23-го тура Серии А. Таким образом, чёрно-синие не уступают в чемпионате Италии более четырёх месяцев — с 22 сентября 2024 года.
Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Рейндерс – 45' 1:1 де Врей – 90+3'
На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.
После 22 сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Симоне Индзаги сыграют с «Фиорентиной». Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.
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