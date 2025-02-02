Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле впервые с мая 2024 года. Футболист вышел на замену на 78-й минуте в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Осасуной». На момент написания новости идёт 83-я минута, счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.