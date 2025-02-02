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Арсен Захарян появился на поле впервые с мая 2024 года

Арсен Захарян появился на поле впервые с мая 2024 года
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян появился на поле впервые с мая 2024 года. Футболист вышел на замену на 78-й минуте в гостевом матче 22-го тура Примеры с «Осасуной». На момент написания новости идёт 83-я минута, счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Будимир – 34'     2:0 Будимир – 74'     2:1 Оускарссон – 90+4'    

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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