«Реал Сосьедад» проиграл «Осасуне», Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом (Испания). «Осасуна» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.

На 34-й минуте нападающий «Осасуны» Анте Будимир открыл счёт. На 74-й минуте Будимир оформил дубль во встрече. На 78-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, заменив Микеля Оярсабаля. Таким образом, Захарян вышел на поле после травмы лодыжки впервые с мая 2024 года. На 90+4-й минуте отличился форвард гостей Орри Оускарссон.

После 22 сыгранных матчей «Осасуна» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.