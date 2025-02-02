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Осасуна — Реал Сосьедад, результат матча 22-го тура Ла Лиги, счёт 2:1, 2 февраля 2025 года

«Реал Сосьедад» проиграл «Осасуне», Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле
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Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Осасуна» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхель Ортис Арьясом (Испания). «Осасуна» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Будимир – 34'     2:0 Будимир – 74'     2:1 Оускарссон – 90+4'    

На 34-й минуте нападающий «Осасуны» Анте Будимир открыл счёт. На 74-й минуте Будимир оформил дубль во встрече. На 78-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян, заменив Микеля Оярсабаля. Таким образом, Захарян вышел на поле после травмы лодыжки впервые с мая 2024 года. На 90+4-й минуте отличился форвард гостей Орри Оускарссон.

После 22 сыгранных матчей «Осасуна» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 30 очков. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 28 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.

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