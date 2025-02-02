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Новичок «Спартака» Помазун поделился ожиданиями от конкуренции с Максименко

Новичок «Спартака» Помазун поделился ожиданиями от конкуренции с Максименко
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Новичок «Спартака» Илья Помазун поделился ожиданиями от конкуренции с основным голкипером красно-белых Александром Максименко.

— Саша Максименко проводит классный сезон. Ты готов к конкуренции с ним?
— Конечно, конкуренция очень важна в коллективе. Я думаю, что она поможет и Саше, и мне. Мы давно знакомы, пересекались ещё в молодёжном первенстве. Думаю, с Сашей Максименко и Сашей Довбней у нас получится хороший вратарский коллектив со здоровой конкуренцией, — приводит слова Помазуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

Помазун является выпускником академии ЦСКА. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.

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