Альваро Мората попрощался с «Миланом» перед трансфером в «Галатасарай»

Испанский нападающий Альваро Мората опубликовал прощальный пост, посвящённый «Милану», перед трансфером в турецкий «Галатасарай». Ранее стало известно, что форвард перейдёт в аренду до конца сезона, а в соглашении будет прописана обязательная опция выкупа футболиста за € 15 млн.

«Спасибо, что дали мне шанс надеть эту футболку. «Милан» — невероятный клуб, а ещё более невероятны люди, которые в нём работают. Спасибо всем», — написал Мората на своей странице в соцсетях.

32-летний Мората перешёл в итальянский гранд из мадридского «Атлетико» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.