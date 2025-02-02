«Для арбитров важна стабильность». Глава судейского комитета РФС — о контракте Мажича

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о ситуации с контрактом главы департамента судейства РФС Милорада Мажича.

«У Милорада есть опция в контракте о продлении на один год. Ждали необходимых формальностей, связанных с избранием Александра Валерьевича [Дюкова], а в целом предварительно результаты и ожидания от следующего периода уже обсудили. Впереди много работы, активная подготовка судей Первой лиги под руководством Милорада на следующей неделе стартует в Турции. Планирую посетить сбор и финализировать все процессы. Для судей важна стабильность в руководстве», — приводит слова Каманцева «РИА Новости Спорт».

Мажич был назначен на пост главы департамента судейства РФС в июне 2023 года. Контракт был заключён на два года с возможностью продления ещё на один год.

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что Александр Дюков продолжит работу на своей должности, которую он возглавляет с 22 февраля 2019 года.