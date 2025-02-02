Гендиректор «Балтики» высказался о предстоящем матче со сборной КНДР

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов поделился мнением о предстоящем товарищеском матче своей команды со сборной КНДР. Игра состоится во вторник, 4 февраля, начало — в 17:00 мск.

— Как появилась идея провести товарищеский матч со сборной КНДР?

— Мы узнали, что сборная Северной Кореи также тренируется в Турции, на соседних полях. Оказалось, что есть такая возможность — думаю, это будет интересно для нас, посмотрим наш уровень на фоне сборной КНДР. В любом случае это матч контрольный, подготовительный — здесь результат не является главенствующим. Основное — чтобы матч помог нам в процессе подготовки к сезону. Команда изучает сборную КНДР, мы готовимся, но, повторю, матч будет контрольным, мы не отходим от своей основной задачи — подготовки к сезону. Думаю, это будет интересно для всех.

— РФС рассматривает возможность проведения матча сборной России с КНДР. Интересно было бы посмотреть на эту игру?

— Я думаю, это будет матч другого уровня, накала, интереса. Посмотрим. Мы сыграем и увидим — может, там и для сборной России будут какие-то ответы на их вопросы об этой команде, — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».