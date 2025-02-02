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Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение «Сити» от «Арсенала»

Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение «Сити» от «Арсенала»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:5).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«Я жалею только о последних 25 минутах. Мы забыли сделать то, что должны были делать, и то, что мы делали на протяжении 65-70 минут. Конечно, это сложная игра на том стадионе, с этой командой. В первые минуты такое случалось много раз в этом сезоне. Но после 10-15 минут, я думаю, мы взяли встречу под контроль и играли очень, очень хорошо. И мы продолжали быть в ней после 1:1 и хорошего момента, который упустили.

Сожалею о последних 15-20 минутах, в остальном это была действительно хорошая игра для нашей команды. Трудно это понять, когда видишь такой результат, но это моё ощущение.

Это происходит на протяжении всего сезона, мы отдаём слишком много моментов, мы знаем, что этого не может быть, но это произошло», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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