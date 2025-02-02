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Результаты матчей АПЛ 2 февраля

Результаты матчей АПЛ 2 февраля
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В воскресенье, 2 февраля, прошли три матча 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 2 февраля:

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 0:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 0:2;
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 5:1.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», набравший 56 очков. На второй строчке располагается лондонский «Арсенал», заработавший 50 очков. Третье место с 47 очками занимает «Ноттингем Форест». В зоне вылета располагаются «Саутгемптон» (9), «Ипсвич Таун» (16) и «Лестер Сити» (17).

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