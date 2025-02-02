«Рома» — «Наполи»: Спинаццола открыл счёт на 29-й минуте
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В эти минуты проходит матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Рома» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступает Микаэль Фаббри (Фаэнца Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Наполи». «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
1-й тайм
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Спинаццола – 29'
На 29-й минуте защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола открыл счёт в матче.
После 22 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 30 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка.
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