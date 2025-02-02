«Рома» — «Наполи»: Спинаццола открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречаются «Рома» и «Наполи». Игра проходит на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра выступает Микаэль Фаббри (Фаэнца Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Наполи». «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 29-й минуте защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола открыл счёт в матче.

После 22 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 30 очков. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 53 очка.