Голкипер «Спартака» Помазун назвал три своих сильнейших качества

Новый голкипер московского «Спартака» Илья Помазун, перешедший в стан красно-белых из ЦСКА, назвал три своих главных вратарских качества.

— Что считаешь своими сильнейшими качествами?

— Наверное, действия на «ленточке», страховку и чтение игры, — приводит слова Помазуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.