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Шамар Николсон прокомментировал уход из «Спартака»

Шамар Николсон прокомментировал уход из «Спартака»
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Форвард сборной Ямайки Шамар Николсон пожелал московскому «Спартаку» выиграть чемпионат России в текущем сезоне. В воскресенье, 2 февраля, красно-белые объявили о расторжении трудового контракта с нападающим по соглашению сторон.

«Спасибо за всё и удачи в оставшейся части сезона. Возьмите чемпионство. Навсегда красно‑белый», — написал Николсон в социальной сети.

В нынешнем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.

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