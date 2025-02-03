Шамар Николсон прокомментировал уход из «Спартака»

Форвард сборной Ямайки Шамар Николсон пожелал московскому «Спартаку» выиграть чемпионат России в текущем сезоне. В воскресенье, 2 февраля, красно-белые объявили о расторжении трудового контракта с нападающим по соглашению сторон.

«Спасибо за всё и удачи в оставшейся части сезона. Возьмите чемпионство. Навсегда красно‑белый», — написал Николсон в социальной сети.

В нынешнем сезоне Николсон сыграл за «Спартак» 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 4 млн.

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича сыграют с «Оренбургом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.