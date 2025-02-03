Тренер «Арсенала» Артета высказался о разгромной победе над «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Сити» (5:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадион «Эмирейтс» в Лондоне.

«Во время игры мои ощущения были так себе. В конце, возможно, они стали более чем необычными. Отличный день для нас, особенно если учесть уровень такого соперника. Чтобы обыграть эту команду так, как это сделали мы, многое должно сложиться в вашу пользу.

Мы действовали агрессивно, храбро. Даже когда ты полон желания победить, «горожане» достаточно хороши, чтобы вынудить соперника отсиживаться и терпеть, но также и наслаждаться подобными моментами. В некоторых ситуациях нам чуть-чуть повезло.

Многое должно сложиться в вашу пользу, чтобы так победить. Во-первых, важна невероятная атмосфера на стадионе, мы не могли потратить впустую ни одной минуты. В такой ситуации команда трансформируется, у соперника возникают проблемы. Футболисты начинают верить, что способны обыграть кого угодно в свой день. И в будущем нам это сильно поможет», — приводит слова Артеты Sky Sports.

После 24 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют с «Лестером». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.