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Тренер «Арсенала» Артета высказался о разгромной победе над «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Тренер «Арсенала» Артета высказался о разгромной победе над «Манчестер Сити» в матче АПЛ
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Сити» (5:1) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадион «Эмирейтс» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«Во время игры мои ощущения были так себе. В конце, возможно, они стали более чем необычными. Отличный день для нас, особенно если учесть уровень такого соперника. Чтобы обыграть эту команду так, как это сделали мы, многое должно сложиться в вашу пользу.

Мы действовали агрессивно, храбро. Даже когда ты полон желания победить, «горожане» достаточно хороши, чтобы вынудить соперника отсиживаться и терпеть, но также и наслаждаться подобными моментами. В некоторых ситуациях нам чуть-чуть повезло.

Многое должно сложиться в вашу пользу, чтобы так победить. Во-первых, важна невероятная атмосфера на стадионе, мы не могли потратить впустую ни одной минуты. В такой ситуации команда трансформируется, у соперника возникают проблемы. Футболисты начинают верить, что способны обыграть кого угодно в свой день. И в будущем нам это сильно поможет», — приводит слова Артеты Sky Sports.

После 24 сыгранных матчей «Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. В следующем туре подопечные Микеля Артеты сыграют с «Лестером». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 56 очков.

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