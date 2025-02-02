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Егор Бабурин высказался о переходе Помазуна из ЦСКА в «Спартак»

Егор Бабурин высказался о переходе Помазуна из ЦСКА в «Спартак»
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Вратарь московского «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о переходе голкипера Ильи Помазуна из ЦСКА в «Спартак». Сегодня, 2 февраля, красно-белые официально объявили о трансфере футболиста.

«Не скажу, что такая новость удивляет. Одно дело, если бы человек сыграл за ЦСКА 100-200 матчей, а другое — когда он большую часть встреч провёл за «Урал», находясь в аренде. Илья — качественный вратарь, несмотря на то что он пропустил полгода официальных матчей. Думаю, своими качествами он заслуживает того, чтобы быть в «Спартаке». Тем более что «Спартак» недавно попрощался с Сашей Селиховым. Ожидалось, что клуб будет восполнять эту позицию.

Сейчас такие переходы воспринимаются спокойнее, чем раньше? Конечно. Время идёт, всё меняется. Хотя всё зависит от игрока и его вклада в клуб. Можно вспомнить много примеров, когда футболисты переходили из «Зенита» в «Спартак», из «Реала» в «Барселону» и так далее, когда происходили безумные вещи со стороны фанатов на улицах. Но это жизнь. Мышление у людей меняется», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды и провёл за екатеринбургский клуб 117 матчей. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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