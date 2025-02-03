«Мы что, помойка, что ли?» Губерниев — о желании Промеса вернуться в «Спартак»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание экс-нападающего «Спартака», ныне выступающего за «Дубай Юнайтед» из ОАЭ, Квинси Промеса о том, что он хочет вернуться в московский клуб.

«Скажи честно: «Я ошибался, хочу принести пользу замечательной команде, прекрасной стране». Опять вот это нам зачем? Мы что, помойка, что ли? Футболист‑то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: «Ошибался, дайте шанс». Не, молчок. Бестолочь потому что», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.