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«Интер» пропустил в гостевом матче Серии А впервые с 28 сентября 2024 года

«Интер» пропустил в гостевом матче Серии А впервые с 28 сентября 2024 года
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Сегодня, 2 февраля, «Интер» сыграл вничью с «Миланом» (1:1) в матче 23-го тура Серии А. Таким образом, чёрно-синие пропустили в гостевом матче впервые за четыре месяца.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Рейндерс – 45'     1:1 де Врей – 90+3'    

28 сентября 2024 года в матче 6-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» миланский «Интер» одержал победу со счётом 3:2. С тех пор команда не пропускала в гостевых встречах в Серии А до игры с «Миланом».

На 45-й минуте полузащитник «Милана» Тейани Рейндерс открыл счёт. Ответный мяч «Интера» на 90+3-й минуте забил защитник Стефан де Врей — 1:1.

После 22 сыгранных матчей «Интер» располагается на второй строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 51 очко. В следующем туре подопечные Симоне Индзаги сыграют с «Фиорентиной».Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 53 очка.

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