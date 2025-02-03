Джон Стоунз извинился перед фанатами «Манчестер Сити» за разгром от «Арсенала»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:5), а также извинился перед фанатами «горожан».

«Это трудно. Думаю, все мы не очень хорошо воспринимаем поражения. Трудно выразить это словами сразу после такого матча. Гордость задета. Приносим извинения фанатам, которые приехали посмотреть на это.

То, как мы играли в последние 30 минут, было неприемлемо. Лично и коллективно это не мы. Неприятно быть частью этого, когда знаешь, что это не твоя команда в таких ситуациях. Надо отдать должное «Арсеналу», это непростое место. На протяжении 65 минут мы играли в отличный футбол. Мы были в игре, и это были качели. Но всё повернулось не в нашу пользу. Я зол, расстроен», — приводит слова Стоунза официальный сайт клуба.