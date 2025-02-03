ЦСКА является главным претендентом на трансфер хавбека «Ривер Плейт» Вильягра — Пантич

Московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за трансфер опорного полузащитника аргентинского «Ривер Плейт» Родриго Вильягра. Об этом сообщает журналист Ренцо Пантич в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации СМИ, на игрока также претендуют аргентинские «Эстудиантес» и «Велес Сарсфилд», но «Ривер Плейт» хотел бы продать игрока в клуб из зарубежной лиги.

В нынешнем сезоне Вильягра сыграл за «Ривер Плейт» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующий трудовой контракт игрока с нынешним клубом рассчитан до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5,5 млн.

После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.