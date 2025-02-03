Альваро Мората перешёл в «Галатасарай» из «Милана» на правах аренды

«Галатасарай» арендовал у «Милана» форварда и капитана сборной Испании Альваро Морату. Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

Альваро Мората взят в аренду до 20 января 2026 года с опцией продления аренды до конца 2026 года, а также с возможностью выкупа трудового контракта нападающего по желанию стамбульского клуба.

В нынешнем сезоне Мората сыграл за «Милан» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Миланом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 13 млн.

Турнирную таблицу чемпионата Турции сезона-2024/2025 возглавляет «Галатасарай», у которого 54 очка. В следующем туре подопечные Окана Бурука сыграют с «Газиантепом».