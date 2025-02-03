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Илья Помазун рассказал, о чём мечтает, оказавшись в «Спартаке»

Илья Помазун рассказал, о чём мечтает, оказавшись в «Спартаке»
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Новый голкипер московского «Спартака» Илья Помазун, перешедший в стан красно-белых из ЦСКА, заявил, что мечтает выиграть РПЛ с красно-белыми в нынешнем сезона.

— О чём ты мечтаешь, оказавшись в «Спартаке»?
— Думаю, после первой половины сезона у всех игроков, руководства и болельщиков одна мечта: завоевать чемпионство. И мы приложим все силы, чтобы добиться этой цели! — приводит слова Помазуна пресс-служба красно-белых на официальном сайте.

После 18 сыгранных туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке. Подопечные Деяна Станковича имеют в своём активе 37 очков.

28-летний Помазун является выпускником академии московского ЦСКА. Ранее Илья выступал за «Урал» на правах аренды. Действующий трудовой контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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