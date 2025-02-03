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Альваро Мората поделился эмоциями от перехода в «Галатасарай»

Альваро Мората поделился эмоциями от перехода в «Галатасарай»
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Испанский нападающий Альваро Мората поделился эмоциями от перехода в «Галатасарай» из «Милана» на правах аренды.

«Я очень счастлив. Мне потребовалось много усилий, чтобы попасть сюда. Впервые в моей карьере они проделали весь путь до Милана, чтобы поприветствовать меня. Я хотел бы поблагодарить президента за то, что они завершили очень сложный процесс трансфера. Горжусь тем, что приехал сюда. «Галатасарай» был единственной причиной моего приезда в Турцию. Не могу дождаться, когда надену футболку и подарю болельщикам момент гордости. Я приехал сюда, чтобы отдать все свои силы.

У меня уже была возможность приехать в Стамбул и сыграть на нашем стадионе. Так что я знаю, какие у нас болельщики, и они начали проявлять свою любовь ко мне ещё до того, как я приехал сюда. Так что мне не терпится сыграть перед ними и подарить им успех», — приводит слова Мораты официальный сайт клуба.

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