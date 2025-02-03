Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» вырвал победу над «Лионом» в концовке сверхрезультативного матча Лиги 1

«Марсель» вырвал победу над «Лионом» в концовке сверхрезультативного матча Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
3 : 2
Лион
Лион
0:1 Толиссо – 53'     1:1 Гринвуд – 61'     2:1 Рабьо – 64'     2:2 Ляказетт – 72'     3:2 Энрике – 85'    

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Его автором стал полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. На 61-й минуте нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд сравнял счёт. Спустя три минуты Адриен Рабьо вывел хозяев вперёд. На 72-й минуте игрок гостей Александр Ляказетт реализовал 11-метровый удар. Победу «Марселю» принёс гол Луиса Энрике, забитый на 85-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 40 очков. Команда располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции. «Лион» с 30 очками идёт седьмым.

Календарь Лиги 1
Таблица Лиги 1
Материалы по теме
«Марсель» попробует подписать форварда «Наполи» Джованни Симеоне — Footmercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android