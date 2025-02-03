«Марсель» вырвал победу над «Лионом» в концовке сверхрезультативного матча Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Лион». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Первый гол в матче был забит на 53-й минуте. Его автором стал полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо. На 61-й минуте нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд сравнял счёт. Спустя три минуты Адриен Рабьо вывел хозяев вперёд. На 72-й минуте игрок гостей Александр Ляказетт реализовал 11-метровый удар. Победу «Марселю» принёс гол Луиса Энрике, забитый на 85-й минуте.

После этой победы в активе «Марселя» стало 40 очков. Команда располагается на втором месте в таблице чемпионата Франции. «Лион» с 30 очками идёт седьмым.