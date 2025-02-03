«Рома» вырвала ничью на 90+2-й минуте в матче 23-го тура Серии А с «Наполи»
Поделиться
Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Рома» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия). Матч завершился со счётом 1:1.
Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Спинаццола – 29' 1:1 Анхелиньо – 90+2'
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола. На 90+2-й минуте Анхелиньо сравнял счёт.
После 23 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 31 очко. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 54 очка. На втором месте с 51 очком в 22 играх находится миланский «Интер».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 февраля 2025
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:38
-
00:37
-
00:35
-
00:24
-
00:18
-
00:16
-
00:11
-
00:10
-
00:05
-
00:00
- 2 февраля 2025
-
23:57
-
23:38
-
23:19
-
23:17
-
23:13
-
23:09
-
22:51
-
22:43
-
22:38
-
22:25
-
22:24
-
22:12
-
22:12
-
22:03
-
22:02
-
21:55
-
21:49
-
21:45
-
21:37
-
21:31
-
21:27
-
21:23