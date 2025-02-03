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«Рома» вырвала ничью на 90+2-й минуте в матче 23-го тура Серии А с «Наполи»

«Рома» вырвала ничью на 90+2-й минуте в матче 23-го тура Серии А с «Наполи»
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Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Рома» и «Наполи». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия). Матч завершился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Спинаццола – 29'     1:1 Анхелиньо – 90+2'    

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте, отличился защитник «Наполи» Леонардо Спинаццола. На 90+2-й минуте Анхелиньо сравнял счёт.

После 23 сыгранных матчей «Рома» располагается на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 31 очко. «Наполи» после аналогичного количества игр занимает первое место, заработав 54 очка. На втором месте с 51 очком в 22 играх находится миланский «Интер».

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