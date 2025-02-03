«Нам бы не помешало». Слуцкий — о том, что в Китае тренер может бить своих футболистов

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал про особенности воспитания в Китае.

— У них есть такая фишка — нам бы не помешала: любой тренер, учитель, преподаватель может бить людей. Если ты чем-то недоволен — как дал леща, и все понимают, что тренер гневается.

Не просто на улице бить людей, а если ты тренер, преподаватель, то есть более старший, ты чему-то учишь. Это как метод педагогического воздействия. Ты отдал ребёнка в школу, и к нему учитель может применять физические методы воздействия.

Что значит правильно или нет? Они вообще другие. Мы для них все — дикари. У них древнейшая цивилизация, они чёрт знает когда начали существовать, и для них все наши правила и нормы поведения неприемлемы. Они считают, что мы себя неправильно ведём.

Мы дружим с русской диаспорой, и многие забирают детей на дистанционное обучение, потому что не хотят, чтобы их детей тумаками воспитывали.

— А сам лично кому-то давал леща?

— Я не давал леща с точки зрения физического воздействия. По-дружески — можно, — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли».

В сезоне-2024 «Шанхай Шэньхуа» под руководством российского специалиста окончил чемпионат Китая на второй строчке. Напомним, Слуцкий возглавил китайский клуб 27 декабря 2023 года.