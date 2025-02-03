В воскресенье, 2 февраля, прошли пять матчей 20-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Франции 2 февраля:

«Тулуза» — «Ницца» — 1:1;

«Ренн» — «Страсбург» — 1:0;

«Реймс» — «Нант» — 1:2;

«Анже» — «Гавр» — 1:1;

«Марсель» — «Лион» — 3:2.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 сезона-2024/2025 возглавляет «ПСЖ», набравший 50 очков. На второй строчке располагается «Марсель», заработавший 40 очков. Третье место с 37 очками занимает «Монако». В зоне вылета располагаются «Гавр» (14), «Монпелье» (15) и «Сент-Этьен» (18).