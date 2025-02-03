«Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в первом матче Антони за клуб

Завершился матч 22-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесем Мунуэрой (Аликанте, Испания). Матч завершился со счётом 2:2.

Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник «Бетиса» Иско. На 33-й минуте Айтор Паредес сравнял счёт. На 45+2-й минуте Ромен Перро вывел хозяев вперёд. На 69-й минуте Ойан Сансет установил окончательный счёт в матче — 2:2.

После 22 сыгранных матчей «Бетис» располагается на девятой строчке в чемпионата Испании, набрав 29 очков. «Атлетик» Бильбао находится на четвёртом месте, заработав 41 очко за аналогичное количество встреч.