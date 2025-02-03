«Бетис» сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао в первом матче Антони за клуб
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Завершился матч 22-го тура чемпионата Испании сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесем Мунуэрой (Аликанте, Испания). Матч завершился со счётом 2:2.
Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 2
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Иско – 15' 1:1 Паредес – 33' 2:1 Перро – 45+2' 2:2 Сансет – 69'
Счёт в матче был открыт на 15-й минуте, отличился полузащитник «Бетиса» Иско. На 33-й минуте Айтор Паредес сравнял счёт. На 45+2-й минуте Ромен Перро вывел хозяев вперёд. На 69-й минуте Ойан Сансет установил окончательный счёт в матче — 2:2.
После 22 сыгранных матчей «Бетис» располагается на девятой строчке в чемпионата Испании, набрав 29 очков. «Атлетик» Бильбао находится на четвёртом месте, заработав 41 очко за аналогичное количество встреч.
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