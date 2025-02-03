«Астон Вилла» объявила об аренде Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»

«Астон Вилла» объявила об арене 27-летнего крайнего нападающего Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед». Арендное соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Контрактное соглашение футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего на данный момент составляет € 55 млн.

«Астон Вилла» располагается на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 37 очков. В следующем матче команда встретится с «Тоттенхэмом» в рамках Кубка Англии.

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