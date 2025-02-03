«Фламенго» обыграл «Ботафого» и стал победителем Суперкубка Бразилии
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Завершился матч Суперкубка Бразилии, в котором «Ботафого» встречался с «Фламенго». Встреча прошла в Белене на стадионе «Олимпико до Пара» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Бруно Энрике и ещё один гол в свой актив записал Луис Араужо.
Единственный гол за «Ботафого» забил Патрик де Паула.
«Фламенго» впервые с 2021 года выиграл Суперкубок Бразилии и является рекордсменом по количеству побед в турнире. Команда выигрывала Суперкубок Бращии четыре раза. «Ботафого», в свою очередь, впервые сыграл в финале Суперкубка Бразилии.
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