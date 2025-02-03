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Результаты матчей Серии А 2 февраля

Результаты матчей Серии А 2 февраля
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В воскресенье, 2 февраля, прошли четыре матча 23-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 2 февраля:

«Ювентус» — «Эмполи» — 4:1;
«Фиорентина» — «Дженоа» — 2:1;
«Милан» — «Интер» — 1:1;
«Рома» — «Наполи» — 1:1.

Турнирную таблицу итальянской Серии А сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 54 очка. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 51 очко. Третье место с 47 баллами занимает «Аталанта». В зоне вылета располагаются «Монца» (13), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

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