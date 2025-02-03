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«Он вернулся». Джейдон Санчо отреагировал на уход Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»

«Он вернулся». Джейдон Санчо отреагировал на уход Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»
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Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо в одной из социальных сетей отреагировал на переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона.

«Он вернулся!» — написал Санчо под публикацией, посвящённой переходу Рашфорда.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Контрактное соглашение английского футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего на данный момент составляет € 55 млн.

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