«Он вернулся». Джейдон Санчо отреагировал на уход Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед»

Вингер лондонского «Челси» Джейдон Санчо в одной из социальных сетей отреагировал на переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу» на правах аренды до конца сезона.

«Он вернулся!» — написал Санчо под публикацией, посвящённой переходу Рашфорда.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами.

Контрактное соглашение английского футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего на данный момент составляет € 55 млн.