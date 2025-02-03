Рашфорд обратился к «Манчестер Юнайтед» после перехода в «Астон Виллу»

Нападающий Маркус Рашфорд высказался после перехода на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу».

«Я хотел бы поблагодарить «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллу» за организацию этой аренды. «Мне повезло, что ко мне обратились несколько клубов, но переход в «Астон Виллу» был простым решением. Я действительно восхищаюсь тем, как «Астон Вилла» играет в этом сезоне, и амбициями тренера. Я просто хочу играть в футбол и с нетерпением жду начала. Желаю всем в «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего в оставшейся части сезона», — приводит слова Рашфорда Sky Sports.

Арендное соглашение Рашфорда с «Астон Виллой» рассчитано до конца сезона.

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