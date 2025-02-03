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Жена вратаря Помазуна отреагировала на переход супруга из ЦСКА в «Спартак»

Жена вратаря Помазуна отреагировала на переход супруга из ЦСКА в «Спартак»
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Лиза Гордеева, жена вратаря Ильи Помазуна, отреагировала на переход своего мужа из ЦСКА в «Спартак».

«У нас была непростая осень, да и весь 2024 год был сложный и нервный. Но жизнь умеет удивлять», — написала Гордеева в одной из социальных сетей.

Голкипер Илья Помазун является выпускником академии ЦСКА. Контракт 28-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Вратарь не принял участия ни в одном из матчей нынешнего сезона. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

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