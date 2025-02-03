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Результаты матчей чемпионата Испании 2 февраля

Результаты матчей чемпионата Испании 2 февраля
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2 февраля прошли матчи 22-го тура чемпионата Испании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Испании, 22-й тур, результаты матчей 2 февраля

«Бетис» — «Атлетик» — 2:2
«Осасуна» — «Реал Сосьедад» — 2:1
«Валенсия» — «Сельта» — 2:1
«Барселона» — «Алавес» — 1:0

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 49 очков. На втором месте располагается «Атлетико», набрав 48 очков. Замыкает лидирующую тройку «Барселона», набрал 45 очков.

В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 41 и 37 очков соответственно.

Календарь чемпионата Испании
Турнирная таблица чемпионата Испании
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