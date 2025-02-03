Пабло Солари подписал контракт со «Спартаком» — Gambeta

Аргентинский нападающий «Ривер Плейт» Пабло Солари перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщает Gambeta в соцсетях.

По информации источника, футболит уже подписал с красно-белыми контракт, рассчитанный до июня 2029 года. Сумма трансфера составит € 12 млн.

В сезоне-2024 Солари сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.