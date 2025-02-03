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Новичок «Спартака» Помазун назвал самого стильного российского футболиста

Новичок «Спартака» Помазун назвал самого стильного российского футболиста
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Вратарь московского «Спартака» Илья Помазун назвал самого стильного российского футболиста.

— Кто самый стильный человек в нашей стране? Можно не футболиста.
— Я могу из футболистов отметить. Думаю, Федя Смолов. Я на самом деле не особо слежу, кто как выглядит. Если не из футбола, не могу никого отметить. На самом деле не обращаю внимания.

— Кто, кроме Смолова, ещё стильный из футболистов?
— Футболисты сейчас все стильно выглядят, потому что стараются, смотрят, как европейцы. Кунде из «Барселоны» мне очень нравится, когда снимают приезд на игру. Он очень классно одевается. Мне нравится его стиль, — сказал Помазун в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

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