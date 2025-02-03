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Корнеев: возвращение Промеса в Россию? Нереальное событие

Корнеев: возвращение Промеса в Россию? Нереальное событие
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев оценил возможное возвращение нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Промес — пример, конечно, точно не из лучших. Он плавает в своих речах, говорит непонятно о чём. Возвращение в Россию — всё‑таки, мне кажется, нереальное событие. Но по‑футбольному он нужен «Спартаку». В плане футбольных качеств Квинси игрок с большой буквы, который всегда делал большую разницу в «Спартаке». У него не было провалов и всегда выступал очень ровно», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес выступал за красно-белых в периоды с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 годы. В составе «Спартака» нидерландский форвард выиграл золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покидать ОАЭ, поскольку ожидает решения по возможной экстрадиции в Нидерланды из-за судебных разбирательств.

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