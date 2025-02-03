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Названа сумма, которую заработал «Зенит» на продаже Изидора в «Сандерленд»

Названа сумма, которую заработал «Зенит» на продаже Изидора в «Сандерленд»
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«Зенит» объявил о трансфере 24-летнего центрального нападающего Вильсона Изидора в английский «Сандерленд».

Как сообщает Transfer News Central в соцсетях, сине-бело-голубые получили от «Сандерленда» за переход французского форварда сумму в размере € 6 млн.

Напомним, Вильсон Изидор присоединился к санкт-петербургскому клубу осенью 2023 года. За это время он сыграл 26 матчей во всех соревнованиях, где забил четыре гола. Минувшим летом французский футболист перешёл в «Сандерленд» на правах аренды. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.

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